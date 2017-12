Starzach "Ein guter und solider Haushalt"

Weiter positiv auf den Haushalt wirkt sich die Zunahme der Einwohner (+38 gegenüber dem Vorjahr) aus. Die Personalausgaben werden um 8,89 Prozent auf insgesamt rund drei Millionen Euro ansteigen. Aus der Rücklage sollen 463 000 Euro entnommen werden, die dann auf 307 000 Euro sinkt.

Zur Erreichung der aufgeführten Ziele schlägt die Verwaltung folgende Maßnahmen vor, die mit dem Gemeinderat zum Teil schon besprochen oder beschlossen sind:

Durchführung eines Architektenwettbewerbs zum Neubau einer Schul-/Vereinssporthalle und Mensa an der Ganztagsschule Starzach in Bierlingen, Kostenpunkt: 120 000 Euro. Zudem kommen Sanierungsmaßnahmen an der Wachendorfer Kläranlage für 38 000 Euro und die Fortsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm in Höhe von einer Millionen Euro.

In allen Ortsteilen sollen für insgesamt 45 000 Euro verschiedene Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet werden, die Sanierung der Eisenbahnbrücke Sulzau wird 200 000 Euro kosten, die Sanierung der Straßen und Straßenbeleuchtung im Wohn- und Freizeitgelände Holzwiesen in Wachenddorf steht mit 470 000 Euro in den Büchern.

Die statische Sicherungsmaßnahmen an der Schlossscheuer 2 in Felldorf wird 80 000 Euro und die Sanierung einer Stützmauer in Börstingen 45 000 Euro kosten.

"Alle unsere Überlegungen zielen darauf ab, die Lebensqualität in Starzach zu erhalten und mit Investitionen weiter zu erhöhen", erklärte Noé, der sich bei seinem Kämmerer Tobias Wannenmacher für die Zusammenstellung des Zahlenmaterials bedankte.

Anträge und Wünsche zum Haushaltsplanentwurf können bis zum Montag, 8. Januar 2018, bei der Verwaltung gestellt werden. Am 26. Februar soll der Haushalt dann endgültig beschlossen werden.