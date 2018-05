Starzach "Egge" öffnet seine Kunst- und Kulturscheune

Am Samstag war es Eggstein dann danach, ein "Festle" zu veranstalten, die Fasnet-Zunft Stoigrättle packte mit an. Die Niedernauer sind offen für alle Möglichkeiten zu feiern, am Abend war alles voll, selbst unter dem Rathausvorbau standen Tische, jeder kannte jeden und die, die man nicht kannte, wurden in die Gespräche eingebunden.

Alle Niedernauer kennen "Egge" auch als "Klettermaxxl". Er ist ein Naturbursche durch und durch, vor allem Bäume haben es ihm angetan. Er pflegt das ausgefallene Hobby der Baumkletterei, Eiche und Nussbaum faszinieren ihn.

Im Dezember konnte er eine neue Idee verwirklichen, der Ortschaftsrat wollte ein Kunstwerk in Bad Niedernau, für "Egge" war es klar, natürlich aus einheimischen Hölzern. Was er geschaffen hat, ist ein Wegweiser "rund um die Welt, in Richtung des Nord-Süd-Poles, unter Berücksichtigung dass Bad Niedernau der Nabel der Welt ist".