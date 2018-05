Starzach Die Traumtänzer vom "Fakers Club"

Tänzer Jordan Gigout: "Wir versuchen, durch unser Spiel und den Tanz die Realität aufzunehmen. Wenn man nicht weiß, dass der Fakers Club eine Performance ist, dann könnte sich da auf dem Gehweg gegenüber einfach eine schrullige Frau sein. Diese Unsicherheit macht den Charme aus –­ der Zuschauer weiß nie genau, ob es Tanz oder die Realität ist."

Kennengelernt hat sich der Fakers Club an der Folkwang-Kunsthochschule in Essen. Miracle: "Wir haben unser erstes Stück in einem Parkhaus gemacht. Dann haben wir uns einmal in der Woche getroffen –­ jeden Donnerstag um 18.30 Uhr. Dann haben wir immer –­ wie in einer Fernsehserie – neue Folgen entwickelt. Egal, ob zum Tag der Trinkhalle, in einem Edeka oder auf einer Kegelbahn –­ wir haben alles bespielt."

Und jetzt Börstingen. Warum? Miracle: "Damals waren wir nur an einem Wochenende da. Wir fanden diesen Ort schon damals faszinierend und haben gute Erfahrungen gemacht. Damals gab es nur eine Episode, das war uns zu kurz."

Diesmal sind gleich drei Episoden geplant. Zwei irgendwo im Ort live, und eine wird per Film gezeigt. Miracle: "Wir wollen auch andere Orte in Börstingen entdecken. Doch bei unseren Aufführung sind nicht nur die einzelnen Orte wichtig, sondern auch, dass uns die Zuschauer immer folgen können und einen guten Blick auf unsere Tänzer haben. Doch das funktioniert nicht immer –­ deshalb wird es eine Episode per Film geben."

Der Fakers Club. Stephanie Miracle ist die Regisseurin und Choreografin. Diesmal hat sie nach Liliana Ferri aus Frankreich, Johann Geidies, und Jordan Gigout (Frankreich) mitgebracht. Miracle: "Ich hole die Leute zusammen, die gerade zu den einzelnen Auftritten frei sind. Wir können so schneller arbeiten, weil wir die Methoden und den Stil kennen."

Johann Geidies fügt hinzu: "Jeder von uns hat eine bestimmte Rolle, die er darstellt. Vor Ort lassen wir den Raum auf uns wirken. Du musst ein Gefühl für die Umgebung bekommen, damit es zu unserem Stil passt."

Weitere Informationen: "Fakers Club" im Kunstort Eleven. Samstag, 26. Mai, 20 Uhr. Sonntag, 27. Mai, um 15 Uhr. Freier Eintritt für alle aus Starzach-Börstingen. Und weil am Sonntag das SWR-Fernsehen kommt, gibt es an diesem Tag freien Eintritt für alle.