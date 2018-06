Starzach Das Protokoll einer zerrissenen Liebe

Star zach-Börstingen. Eine doppelte Premiere. Denn: Über die Liebe zwischen der französischen Schriftstellerin Margarete Duras (1914 bis 1996) und Yann Andrea Steiner gibt es bisher nur zwei Bücher. Eins von ihr. Titel: "Yann Andrea Steiner", eins von ihm. Titel: "Diese Liebe".

Die Halle der ehemaligen Schule in Börstingen – jetzt bekannt durch den "Kunstort Eleven". Der Scheinwerfer ist an. Er heizt die Luft noch mehr auf. Probe mit Jan Snela als Autor und Dramaturg, der Walter und Jensen intensiv beobachtet.

Die Szene: Sie hat sich in ihn verliebt. Er will, dass sie ihr mondänes Leben vergisst und wieder schreibt. Die Worte, die Sprache, die Formulierungen, die er so liebt. Geschickt verwickelt er sie in eine neue Geschichte: Yann ist ein Kind in Nazi-Deutschland. Sie blickt schmachtend zu ihm auf, er guckt lieber in die Ferne. Sie will ihn küssen, er bietet ihr die Wange. Duras weicht ab von der Geschichte – er entweicht ihrer Umarmung und kommt mit lauter Musik wieder. Beide kommen beim Tanzen wieder zusammen.