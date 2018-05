Starzach Das "Homekonzert" findet im Saarland statt

Starzach-Bierlingen. Gleich drei Garanten für ausgezeichnete Blasmusik spielten auf: Zunächst zum Auftakt der Musikverein Wiesenstetten unter der Leitung von Michael Zanker mit Gesangsduo.

Den Fassanstich nahm dann Honk-and-Blow-Chef Sebastian Duffner vor. Mit drei treffsicheren Schlägen war das Fass angestochen und das Bier floss in die bereitgestellten Krüge. Nach den Wiesenstetter Musikanten war das Geburtstagskind von Honk and Blow mit dem neuen Flügelhornisten Johannes Straub an der Reihe.

Extra zum Jubiläum wurden Honk-and-Blow-Bierdeckel, selbstklebende Sticker und ein Erinnerungsanstecker verteilt. In gewohnter Manier zogen Honk and Blow unter der Regie von Sebastian Duffner mit Django-Gesangsdarbietungen und Solisteneinlagen (David Faiss, Andreas Bauer, Jochen Wohlhüter, Frank Faiss) ein zweistündiges Non-Stop-Programm ab, während im Hintergund ein Beamershow mit den Fotos und Schnappschüssen aus den vergangenen zehn Jahren lief. Bevor die Woizahuper aus Leutkirch, eine befreundete ebenfalls kleinbesetzte Kapelle mit hoher musikalischer Qualität, in die Tasten griff, dankte Musikerchef Hans Löffler für den Besuch und allen Helfern, Sponsoren und Mitwirkenden.