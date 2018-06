Starzach Auf Spuren des heiligen Franziskus

Am nächsten Tag besichtigte man zuerst San Rufino, die Taufkirche von Franziskus und Klara. Anschließend ging es zur Basilika San Francesco. Dort gab es eine Führung und noch mehr Informationen über die Kirche und den heiligen Franziskus. Zum Abschluss des Vormittags wurde in einer Kapelle eine heilige Messe gefeiert. Mittags besichtigte die Gruppe die Chiesa Nuova, den Geburtsstall und den Tuchladen des heiligen Franziskus. Zum Abschluss schauten sich die Ministranten und ihre Betreuer noch die Santa Chiara an, hier ist die heilige Klara aufgebahrt.

Am nächsten Tag stand ein Ausflug auf dem Programm. Es ging in das 25 Kilometer entfernte Perugia, die Partnerstadt von Tübingen. Mit unzähligen Rolltreppen ging es innerhalb kürzester Zeit in die 250 Meter höher gelegene Altstadt. Diese umbrische Stadt ist auf sieben verschiedenen Hügeln gebaut. Nach der Mittagspause ging die Gruppe nach Rivotorto. Hier stehen die Hütten von Franz von Assisi.

Zum Abschluss des Ausflugs besuchten die Ministranten noch das Kloster San Damiano. Hier schrieb Franziskus unter anderem auch den Sonnengesang oder er vernahm eine Stimme das er das Haus wieder aufbauen solle, welches ganz verfallen war.