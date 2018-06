Starzach Als der Neubau das alte Dorfkirchlein in der Ortsmitte ersetzte

Den Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr zelebriert Generalvikar Prälat Clemens Stroppel vom Bischöflichen Ordinariat Rottenburg-Stuttgart. Musikalischer Höhepunkt wird die Aufführung der "Missa Festival" von Hubert Zaindl durch den annähernd 40 Mitglieder umfassenden Kirchen-Projektchor Felldorf unter Leitung von Bruno Sacha sein.

Bei einem Dia-Abend am Freitag um 18.30 Uhr in der Kirche wird über den Abbruch der alten Barockkirche 1974 und die Baugeschichte der neuen Kirche berichtet.

Viele Felldorfer erinnern sich noch freudig und dankbar an den strahlenden Sonntag, 25. Mai 1968, an dem sie in ihr neues Gotteshaus einziehen durften. In feierlicher Prozession zogen damals die Gläubigen mit dem Weihbischof, dem "Baupfarrer" Rudolf Amerein, Diakon Richard Fischer aus Weitingen und dem Architekten Hans Schilling aus Rottenburg und zahlreichen Gästen vom in der Dorfmitte stehenden alten Gotteshaus in die neue Kirche.