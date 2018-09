Starzach 2017 war ein fettes Jahr für Starzach

Starzach. Fast alle prognostizierten Einnahmen wurden nach oben korrigiert. Die Verwaltung kam ohne neue Schulden aus, hat sogar 103 637 Euro getilgt, konnte Rücklagen bilden und die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenhaushalt ist um 33 Prozent auf 706 454 Euro angestiegen.

Wie bereits in den Vorjahren war das Jahr 2017 geprägt von der guten Konjunkturlage, die der Gemeinde Starzach deutlich mehr Einnahmen bescherte. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg sowie die Gewerbesteuereinnahmen überstiegen die Planwerte weit und ermöglichten eine deutliche Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (plus 628 939 Euro).

Außerdem konnte anstatt der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 149 416 Euro ein Betrag von 349 426 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt und auf die Darlehensaufnahme von 210 000 Euro verzichtet werden. In Summe bedeutet dies: Gegenüber der Haushaltsplanung wurde ein Plus von 498 842 Euro erwirtschaftet und die Netto-Investitionsrate liegt bei insgesamt 602 817 Euro