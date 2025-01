Startschuss vor 75 Jahren Freiburger Musikschule läutet Jubiläumsjahr ein

Die Musikschule Freiburg blickt in diesem Jahr auf ein klangvolles Dreivierteljahrhundert Kultur- und Bildungsgeschichte in der Stadt zurück: Der Auftakt der Feierlichkeiten erfolgt am Donnerstag, 30. Januar, mit einem Festakt im Historischen Kaufhaus.