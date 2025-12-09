Startschuss in Herrenzimmern: Erdarbeiten für Windpark haben begonnen – so geht’s weiter

Jetzt geht es los: Die Erdarbeiten für den Windpark Herrenzimmern haben begonnen. Über die nächsten Schritte und den Zeitplan informiert uns Projektleiter Sven Gerstlauer.
Im Sommer 2027 werden sich drei Windräder südwestlich von Herrenzimmern drehen. Nachdem das Landratsamt im September grünes Licht für die Änderungsgenehmigung gegeben hat – Anlass war ein veränderter Anlagentyp – gibt es nun die ersten sichtbaren Veränderungen. Wie es nun weitergeht, verrät uns Sven Gerstlauer vom Projektentwickler und späteren Betreiber Alterric.