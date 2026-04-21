Startschuss in Donaueschingen: Im „Quartier am Schlosspark“ entstehen 67 barrierefreie Wohnungen

Mit dem Spatenstich wird die Bauphase für fünf Wohnhäuser im „Quartier am Schlosspark“ eröffnet. Die ersten Wohnungen sollen im Frühjahr 2028 bezugsfertig sein.

Nach der Verlegung ihres Standorts in das Gewerbegebiet im Jahr 2023 und der Erweiterung des Altenheims St. Michael im vergangenen Jahr treibt die Naturenergie AG die Transformation des ehemaligen Unternehmensareals an der Prinz-Fritzi-Allee konsequent voran. Am Freitag, 17. April fiel mit dem offiziellen Spatenstich der Startschuss für eines der größten Wohnbauprojekte der Region.

Bis 2030 entstehen hier insgesamt fünf Wohnhäuser mit 67 barrierefreien, teils rollstuhlgerechten Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Alle Wohnungen sind bequem per Aufzug erreichbar und verfügen über bodenebene Duschen sowie Fußbodenheizung. Ergänzt wird das „Quartier am Schlosspark“ durch eine Tiefgarage mit 87 Stellplätzen, eine Gewerbeeinheit und ein Quartierscafé.

Ein großzügig gestalteter Innenhof mit parkähnlichem Charakter fügt sich als Ort der Ruhe und des Austauschs harmonisch in das an den Schlosspark grenzende Ensemble ein. Ein Quartiersraum steht für Familienfeiern und gemeinschaftliche Nutzungen zur Verfügung. Zudem ist eine Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen vorgesehen, die von der Sozialstation St. Elisabeth betrieben wird.

Mario Bischof von i+RB Industrie- & Gewerbebau. Foto: Lutz Rademacher

Erster Bauabschnitt

Der erste Bauabschnitt des rund 40 Millionen Euro umfassenden Projekts beinhaltet drei Gebäude mit 41 Wohnungen sowie die Räumlichkeiten für die Tagespflege und soll im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden.

Nils Brendlin-Hösch, Bereichsleiter bei Naturenergie, stellte das Projekt vor. Besonders die Tagespflege sei ein zentraler Baustein für selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Gemeinsam mit dem im vergangenen Jahr realisierten Pflegeheim St. Michael 2 entstehe hier ein Quartier für Senioren, das Wohnen, Betreuung, Pflege und Begegnung miteinander verbinde. Durch die Kooperation mit dem benachbarten Pflegeheim St. Michael profitieren die künftigen Bewohner zudem von weiteren Serviceleistungen wie einem 24-Stunden-Notruf, Hausmeisterdiensten und Verpflegungsangeboten. Das „Quartier am Schlosspark“ sei ein Beispiel dafür, wie Standortentwicklung gelingen könne, wenn Kommune, Investoren und soziale Träger zusammenarbeiten, so Brendlin-Hösch.

Nils Brendlin-Hösch, Bereichsleiter bei Naturenergie, stellte das Projekt vor. Foto: Lutz Rademacher

Oberbürgermeister Erik Pauly ging kurz auf die Entwicklung des Areals ein – vom Umzug über den Neubau von St. Michael 2 bis hin zum nun entstehenden seniorengerechten Wohnen. Es sei typisch für die Naturenergie AG, Projekte eigenständig voranzutreiben und ein solches Vorhaben in zentraler Lage von Donaueschingen, direkt am Fürstlichen Park, zu realisieren. Hier werde der Übergang vom eigenständigen Wohnen in eine Pflegeeinrichtung auf besondere Weise gestaltet. Wer sich hier niederlasse, könne dem Alter mit Zuversicht entgegensehen.

Auch Mario Bischof, Geschäftsführer der i+RB Industrie- & Gewerbebau GmbH, blickt dem Baustart positiv entgegen. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern – insbesondere mit dem regionalen Handwerk, das eine zentrale Rolle bei der Umsetzung spielen werde.

Mit PV-Anlage und Nahwärme

Planung

Auf Grundlage der Planung von KTL Architekten aus Rottweil übernimmt die i+RB Industrie- & Gewerbebau GmbH als Generalunternehmer beide Bauabschnitte. Die einzelnen Gewerke werden von regionalen Handwerksbetrieben ausgeführt. Die Naturenergie AG setzt dabei auf ein nachhaltiges Energiekonzept: Gebaut wird im KfW-40-Standard, ergänzt durch eine leistungsstarke Photovoltaikanlage, einen Nahwärmeanschluss sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.