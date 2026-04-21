Startschuss in Donaueschingen: Im „Quartier am Schlosspark“ entstehen 67 barrierefreie Wohnungen

Mit dem Spatenstich wird die Bauphase für fünf Wohnhäuser im „Quartier am Schlosspark“ eröffnet. Die ersten Wohnungen sollen im Frühjahr 2028 bezugsfertig sein.
Nach der Verlegung ihres Standorts in das Gewerbegebiet im Jahr 2023 und der Erweiterung des Altenheims St. Michael im vergangenen Jahr treibt die Naturenergie AG die Transformation des ehemaligen Unternehmensareals an der Prinz-Fritzi-Allee konsequent voran. Am Freitag, 17. April fiel mit dem offiziellen Spatenstich der Startschuss für eines der größten Wohnbauprojekte der Region.