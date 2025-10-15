Startschuss im November: Aus Freiburg-Gutschein wird Freiburg-Card

Der rote Freiburg Gutschein aus Papier hat ausgedient. Im November wird er durch die Freiburg-Card abgelöst. Diese gibt es als Scheckkarte oder App.
Der Freiburg Gutschein wird digital. Die Karte aus Papier, die derzeit in 50 teilnehmenden Läden eingelöst werden kann, wird durch die Freiburg-Card ersetzt. Ab dem 15. November, und damit noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft, wird es die Gutscheine als Scheckkarte oder als App geben. Auch können Kunden künftig Teilbeträge des Gutscheins einlösen, das war bisher nicht möglich.