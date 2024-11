1 Die Hexen zeigten im Bürgerhaus in Langenbrand schwungvolle Tänze. Foto: Albert M. Kraushaar

Die Schömberger Narren läuteten im Langenbrander Bürgerhaus eine lange Saison ein, die bis 4. März 2025 dauert.









Im Bürgerhaus in Langenbrand sind die Schömberger Eulenloch Hexen mit einer „Närrischen Nacht“ in die Fasnachtszeit gestartet. „Ein richtig guter Auftakt in eine lange Saison“ zeigte sich die erste Vorsitzende (Zunftmeisterin) Katrin Hofmann mit der Resonanz zufrieden.