Startschuss am 18. September: Das können Sportler beim ersten Haslacher Firmenlauf erleben

1 Stefan Hättich (von links) vom TV Haslach, Dominik Hertelein,(Koordinator Prävention der AOK Südlicher Oberrhein), Mareike Röder (Geschäftsführerin des Badischen Leichtathletik-Verbands) und TV-Vorstand Bernd Haas freuen sich auf den Firmenlauf. Foto: Reinhard Das sportliche Ereignis feiert am 18. September seine Premiere. Teilnehmer sollen aber nicht nur schwitzen.







Link kopiert



Gemeinsam schwitzen und den Chef mal ganz anders kennen lernen – das können Sportbegeisterte und auch weniger Sportbegeisterte beim ersten AOK-Firmenlauf im Kinzigtal. Wie Mareike Röder, Geschäftsführerin des Badischen Leichtathletik-Verbands bei einem Pressegespräch am Dienstag erklärte, ist der Lauf in Haslach der vierte seiner Art in der Region. In Pforzheim, Mosbach und Bühl finden schon seit einiger Zeit AOK-Firmenläufe statt. „Nun wollen wir das auch im Kinzigtal etablieren. Hier ist viel Leben“, erklärte Röder.