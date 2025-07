Startrompeter aus Wittlingen: Immer wieder geht die Sonne auf

1 Kevin Pabst (links) und Jay Alexander spielen einen Udo-Jürgens-Klassiker. Foto: zVg/Pabst Kevin Pabst aus Wittlingen tritt bei „Immer wieder sonntags“ auf.







Der Wittlinger Trompeter Kevin Papst ist am Sonntag, 27. Juli, ab 10 Uhr live in der ARD zu sehen: In der Sendung „Immer wieder sonntags“, moderiert von Stefan Mross, wird er gemeinsam mit seinem Freund Jay Alexander auftreten. Zusammen präsentieren sie den Udo-Jürgens-Klassiker „Und immer wieder geht die Sonne auf“ – ein besonderer musikalischer Moment und ein echtes persönliches Glanzlicht für Pabst, heißt es in der Ankündigung. Die Show wird live aus dem Europa-Park in Rust gesendet. „Nach meinem Auftritt bei Carmen Nebel im ZDF im Dezember ist das der zweite große TV-Moment innerhalb weniger Monate – ich bin dankbar für diese besondere Möglichkeit“, sagt Pabst, der seit 20 Jahren auf der Bühne steht. Ab 2026 gehen die beiden Musiker gemeinsam auf Deutschlandtournee.