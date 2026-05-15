Startreihenfolge im Finale: Deutschland muss beim ESC als Zweites ran

Sarah Engels muss im ESC-Finale am Samstagabend schon früh auf die Bühne – bleibt ihr Song «Fire» dennoch im Gedächtnis? Der Auftritt nach ihr dürfte zudem besonders viel Aufmerksamkeit bekommen.
Wien - Sarah Engels muss beim Finale des Eurovision Song Contests in Wien für Deutschland bereits als zweiter Act antreten. Dass sie mit ihrem Lied "Fire" beim Publikum Feuer entfachen kann, hat die Sängerin bereits im Halbfinale außer Konkurrenz gezeigt – Stimmen kann sie aber erst am Samstagabend sammeln. Ob die Zuschauer ihren Auftritt nach 23 weiteren Liedern noch in Erinnerung haben werden oder die Gedanken daran bei der Endabstimmung bereits erloschen sind, muss das große Finale zeigen.