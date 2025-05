Das steckt hinter den Magiern des Jahres 2025 Das Zaubererduo „Timothy Trust and Diamond“ kommt in den Europa-Park

Das Duo „Timothy Trust and Diamond“ kommt in den Europa-Park und befasst sich in „Simsala“ mit Fabelwesen. Für die Illusionen wurden sie zu den Zauberern des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg, wie sie im Gespräch erklären.