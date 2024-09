Startenor in Bad Herrenalb: Jay Alexander verzaubert in der Klosterkirche das Publikum

Jay Alexander verzaubert in der Klosterkirche das Publikum

Startenor in Bad Herrenalb

1 Die „Singenden Mönche“ bereicherten das musikalische Programm. Foto: Winnie Gegenheimer

Bei seinem Auftritt mit den „Singenden Mönchen“ in der Klosterkirche in Bad Herrenalb hat Tenor Jay Alexander sein Können gezeigt. Die mehr als 320 Gäste waren begeistert.









Link kopiert



Ein Jay Alexander in Topform, der mit seinem Publikum tanzte, sang und flirtete, die „Singenden Mönche“ des Bad Herrenalber Männergesangvereins für den Lokalkolorit und dies alles in der ehrwürdigen evangelischen Klosterkirche. Ziemlich genau dort, wo vor 875 Jahren mit der Klostergründung durch die Zisterzienser der Grundstein für den jetzt gefeierten Stadtgeburtstag gelegt wurde: Mehr als 320 Besucher – das Konzert war lange schon ausverkauft – erlebten einen bombastischen, facettenreichen Abend, aus dem sie so herausgehen konnten, wie der charismatische Startenor es sich wünschte: beglückt und beseelt und mit Kraft für die kommende Woche.