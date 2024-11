«Start-up-Strategie 2.0»: Wirtschaftsminister Habeck will Gründerinnen besser fördern

2 Wirtschaftsminister Habeck will mit einer "Startup-Strategie 2.0" Gründerinnen besser fördern. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In Deutschland wird nicht einmal jedes fünfe Start-up von einer Frau gegründet. Wirtschaftsminister Habeck sieht in der Geschlechterlücke eine verpasste ökonomische Chance.









Lissabon - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Förderung von Start-up-Gründungen neu ausrichten, um bisherige Benachteiligungen von Frauen zu verringern. "Wir sollten jetzt anfangen, an einer Start-up-Strategie 2.0 zu arbeiten", sagte der Vizekanzler auf der Tech-Konferenz "Web Summit" in Lissabon. Diese Strategie müsse zwar nicht das Wort "female" (weiblich) im Namen tragen, solle aber inhaltlich dazu beitragen, die Benachteiligung von Frauen bei der Gründung von Unternehmen und der Beschaffung des nötigen Startkapitals zu minimieren.