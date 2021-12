1 Die Laborhalle des Campus Schwarzwald in Freudenstadt war ihre "Spielwiese" für Versuchsreihen: Dominik Wahl, Laurin Roller und Lennard Schwidurski (von links). Foto: Brenner

Freudenstadt -

Mitten in ihrem Bachelor-Studium Energiemanagement sind Roller, Schwidurski und Wahl auf ein Problem aufmerksam geworden: "Wir haben in der Vorlesung gehört, dass die Erzeugung von Druckluft sehr energieintensiv ist, in den Unternehmen mit diesem Energieträger aber oft sehr stiefmütterlich umgegangen wird", erzählt Wahl. Die drei Studenten erkannten sofort, dass es Handlungsbedarf gibt.

Pilotprojekt folgt rasch

Für ihre Masterarbeiten starteten sie erste Pilotprojekte, um Möglichkeiten zur Einsparung zu finden. Dabei wurde ihnen klar, dass in vielen Unternehmen Druckluft tatsächlich mehr oder weniger verschwendet wird und ihre Ideen demnach auf große Resonanz stoßen könnte. "Wir haben dann früh einen Prototyp auf die Beine gestellt, der funktional ist", sagt Schwidurski.

Noch bevor sie überhaupt ihr Unternehmen angemeldet hatten, entstand durch Mitgründer Laurin Roller der Kontakt zum Campus Schwarzwald in Freudenstadt, wo sich auch eine Druckluftanlage befindet. In Freudenstadt können sie seither in "Laborumgebung" Tests starten und haben mit dem Campus eine "Spielwiese, um Dinge auszuprobieren", wie sie es nennen.

Im Februar wagten sie dann mit der Gründung der WRS Energie + Druckluft GmbH mit Sitz in Obersulm den nächsten Schritt – mitten in der Corona-Pandemie. "Termine vor Ort sind in diesen Zeiten natürlich problematisch, und die Unternehmen sind nicht mehr ganz so offen für fremde Firmen", sagt Wahl. "Aber als Unternehmer müssen wir das beste daraus machen", ergänzt Schwidurski. In kurzer Zeit haben es die drei Gründer dennoch geschafft, ein marktfähiges Produkt herzustellen.

Einsparpotenzial ist groß

Es handelt sich um eine Kombination aus Geräten und Computerprogrammen, mit dem Optimierungspotenzial bei Druckluftanlagen ausfindig gemacht werden soll – was in der Regel auch schnell gelinge: "Zwischen 30 und 80 Prozent Einsparung sind möglich", erklärt Wahl. Das wirke sich auch finanziell aus: Den betroffenen Unternehmen bleiben so oftmals mehrere tausend – bei großen Unternehmen auch gerne Zehntausende­ – Euro an Energiekosten erspart. Auch hinsichtlich der steigenden Preise und dem Klimawandel gewinne das Thema immer mehr an Bedeutung, betont Wahl.

In ihrem eigenen Produkt sehen die Gründer ebenfalls noch viel Potenzial. Sie sprechen von einer Marktlücke, die sie entdeckt haben. Große Konzerne fürchten sie nicht, die Unternehmer heben ihre Alleinstellungsmerkmale hervor, wie die Unabhängigkeit von Herstellern.

Weitere Mitarbeiter folgen

Aktuell sind neben den drei Gründern sechs Studenten mit an Bord, im kommenden Jahr sollen es noch mehr werden: "Wir wollen wachsen", so Lennard Schwidurski. In naher Zukunft sollen nicht nur weitere Kunden angeworben, sondern die Produkte auch europaweit vertrieben werden. Für die Gründer ist daher klar: "Wir wollen ordentlich Gas geben."