Start-up in Albstadt: Das Portemonnaie lebt ewig – das Geld leider nicht

Start-up in Albstadt

1 Marc Weisser (links) und Mark Zenzinger mit vier Exemplaren ihrer unverwüstlichen Portemonnaies Foto: Martin Kistner Zwei Absolventen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben ein Start-up gegründet – und beweisen, dass auch Kunststoff nachhaltig sein kann.







Link kopiert



Warum sich mit kleinen Fragen aufhalten, wenn große auf eine Antwort warten? Als Mark Zenzinger 2020 nach sechs Semestern Textil- und Bekleidungstechnologie an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ein Thema für seine Bachelorarbeit suchte, beschloss er den Stier bei den Hörnern zu packen: Wie lässt sich in Deutschland wieder eine konkurrenzfähige Textilproduktion etablieren? Nichts weniger als das wollte er in seiner Studie klären.