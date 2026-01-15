Start-up ForstHub.ai: KI im Briefmarkenformat, made in VS

Während andere KI entdecken, hat ein Villingen-Schwenninger eine Start-up-Vision: lernende KI-Agenten auf kleinsten Geräten – ohne Cloud und mit riesigem Potenzial.
In gewisser Weise ist die Künstliche Intelligenz für Marcus Rüb schon fast ein alter Hut. Während sich Otto Normalverbraucher noch hier und da durch die künstliche neue Welt klickt und erstaunliche Nutzen im Alltag für sich entdeckt, macht sich der Doppelstädter als Geschäftsführer eines Start-Ups auf, damit sein Geld zu verdienen. Richtiges Geld. Und wenn es gut läuft, sogar richtig viel Geld.