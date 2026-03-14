Start-up aus Freudenstadt: Post ins Jenseits – warum „Allive“ deutschlandweit Schlagzeilen macht

Das Start-up Allive aus Freudenstadt macht aus einer Grabstätte einen Ort der Begegnung. Dabei handelte es sich bei der Erfindung einst um das Thema einer Bachelorarbeit.
Einmal noch einem besonderen, aber verstorbenen Menschen davon erzählen, wie das Konzert war, auf das man einst gemeinsam gehen wollten. Einmal noch erzählen, wie die neue Arbeitsstelle ist, vor der man so Angst hatte. Allive, ein Start-up für besondere Grabsteine aus Freudenstadt, vermittelt keinen Abschied von den Toten – sondern eine Begegnung und einen Dialog mit Ihnen.