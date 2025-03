Start nach der Winterpause: Mit diesen Problemen haben die Bezirksligisten zu kämpfen

1 Am Wochenende kommen der FV Sulz (in Rot) und der SV Oberschopfheim gleich im Derby aus der Winterpause. Foto: Fissler

Die Vorbereitung im Winter war für den FV Sulz, den SV Rust und den SV Oberschopfheim eine Zeit der Entbehrungen. Zahlreiche Spieler fehlten, insbesondere nach der Fasent. Vor den Toren des Europa-Parks gibt es derweil einen neuen Keeper.









Nach der Verbandsliga und der Landesliga beendet am kommenden Wochenende auch die Bezirksliga ihren Winterschlaf. Für die Teams der Region geht es um ganz unterschiedliche Ziele. Während der FV Sulz in der Spitzengruppe mitmischt, müssen der SV Oberschopfheim und der SV Rust aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Unsere Redaktion hat nachgefragt, ob sich die Mannschaften im Winter verstärkt haben und was für den Rest der Runde erreicht werden soll.