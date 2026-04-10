Start mit Vortrag in Haslach: So soll das katholische Bildungswerk wieder mit Leben gefüllt werden

Nach Jahren der Ruhe soll das katholische Bildungswerk in Steinach und Umgebung wiederbelebt werden. Den Auftakt bildet der Vortrag „Was Franziskus uns sagen kann“.
Steinachs Altbürgermeister Nicolai Bischler informierte im Pressegespräch über einen Vortrag zu Franz von Assisi, den Pater Christoph Robak aus dem Kloster Zell am Montag, 11. Mai, im Gemeindehaus St. Sebastian in Haslach halten wird. Es ist der Auftakt für eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die über das katholische Bildungswerk veranstaltet werden.