Start ist am 22. März: Das hat das Festival „Sound25“ in Lahr zu bieten

Die Waldkircher Orgelstiftung und die Zeitgeist-Stiftung haben ein Kulturprogramm mit 70 Künstlern aus 14 Ländern zusammengestellt. Die Veranstaltungen in Lahr, Waldkirch und Neuried starten am 22. März und laufen bis zum 12. April.

Mit 23 Veranstaltungen – jeweils elf in Lahr und in Waldkirch sowie einer im Europäischen Forum am Rhein in Neuried – wollen die Organisatoren die Menschen begeistern. Bei einem Pressegespräch in Lahr stellten Eckehard Ficht, Wolfgang Brommer, Pianistin Bożena Ficht-Maciejowska und der Dichter José Oliver das Programm vor und erklärten, warum es aus ihrer Sicht gerade jetzt Kulturveranstaltungen braucht.

Schon vor zwei Jahren gingen die Planungen für das Festival los, erinnert sich Brommer, der auch Leiter der Orgelstiftung in Waldkirch ist. Zusammen mit der Lahrer Zeitgeist-Stiftung und deren Gründer Ficht wurden Spielorte gesucht und Künstler eingeladen.

Nach der gelungenen Premiere des Sound-Festivals vor zwei Jahren wird es diesmal eine deutlich größere Veranstaltung. „Warum also nicht auch in Lahr?“, habe er sich gefragt, so Ficht. Dass das Festival nun zwei Standorte hat, die zudem nicht gerade eng beieinander liegen, sehen die Veranstalter als Vorteil. „Toll ist, dass viele Künstler zweimal auftreten dürfen“, findet Brommer. So gebe es ein Angebot für den ganzen südbadischen Raum.

Auf eine Lesung folgt ein Literaturgottesdienst

Den Auftakt macht eine Lesung in der Orangerie F in Lahr. Der Autor Ilija Trojanow wird am Samstag, 22. März, sein neuestes Werk „Das Buch der Macht“ präsentieren.

Zwar sei das „Sound25“ ein Klangfestival, Sprache habe aber natürlich auch ihren „Sound“ und gehört damit zum Programm, sind sich alle Beteiligten einig. Sprache und Poesie spielen auch am zweiten Festivaltag eine wichtige Rolle. Dieser startet in der Christuskirche mit einem Literaturgottesdienst.

Pfarrer Donner, Ficht-Maciejowska und José Oliver werden diesen gestalten. „Als Literat eingeladen zu sein, ist eine große Freude“, schildert der Hausacher Dichter. „Kulturelle Beiträge sind von unermesslichem Wert“, so Oliver. Mehr den je brauche es jetzt Kulturveranstaltungen.

Den Organisatoren ist ihre Freude anzumerken, dass es ihnen gelungen ist, ein internationales und vielfältiges Repertoire zusammenzustellen. „Ein Geschenk“, findet Brommer.

Ob Harfenkonzert, Jazz, Fado oder ein türkischer Gitarrenabend – die Veranstalter wollen sich bewusst nicht auf bestimmte Genres festlegen. Eines haben die Künstler aber gemeinsam: „Alle sind Profis. Das ist der Anspruch, den wir haben“, erklärt Brommer. Das Team hinter dem Festival hofft, dass so bei vielen Besuchern die Neugierde auf weitere Konzerte geweckt wird.

In Lahr bietet neben der Christuskirche das Eventhaus Sahin und die Orangerie im Park der Imhausen-Villa die Bühnen für die Künstler. Es sollen bewusst nicht die „ganz großen Räume“ sein, erklärt Brommer. Dadurch erhoffen sich die Veranstalter eine besondere Atmosphäre. Im Anschluss soll die Gelegenheit zum Austausch sein.

Das komplette Programm findet sich unter www.sound25.de. Dort gibt es auch Tickets.

Hier das Programm in Lahr und Neuried:

Samstag, 22. März: Lesung mit Ilija Trojanow – Premiere seines neuen Buchs: „Das Buch der Macht“, 19 Uhr, Orangerie F (im Park der Imhausen-Villa in der Kaiserstraße in Lahr).

Sonntag, 23. März:

Literatur-Gottesdienst mit Pfarrer Donner, Lyriker Jose F.A. Oliver und Bożena Maria Ficht-Maciejowska, 10.15 Uhr, Christuskirche

Donnerstag, 27. März: Harfenkonzert „Freiheit(s)kunst – Do you remember the feeling of hope?“ mit Samira Nowarra, 19 Uhr, Christuskirche in Lahr

Freitag, 28. März: Reinhard Mey-Abend mit Raphael Gottlieb, 19 Uhr, Orangerie F in Lahr

Samstag, 29. März: Fado Baladeiro mit Friedhelm Bals, Thila Haas & Dr. M. Tereza Bliss, 19 Uhr, Orangerie F in Lahr

Sonntag, 30. März: Chor-Konzert mit dem John Sheppard-Ensemble, 17 Uhr, Christuskirche in Lahr

Dienstag, 1. April: Souls mit Murat Coşkun & Beatriz Picas, 19 Uhr, Orangerie F im Park der Imhausen-Villa in Lahr)

Donnerstag, 3. April: Violons Barbares mit Enkhjargal Dandarvaanchig, Dimitar Gougov, & Fabien Guyot, 19 Uhr, Orangerie F in Lahr

Samstag, 5. April:

Lyrik & Musik mit José F.A. Oliver & Helmut Neerfeld, 19 Uhr, Orangerie F in Lahr

Sonntag, 6. April: Pianokonzert mit Chris Jarrett, 18 Uhr, Theater Baden Alsace (Baal) Europäisches Forum am Rhein in Neuried

Montag, 7. April:

Türkischer Gitarrenabend mit Kemal Musdagi & Friends 19 Uhr, Eventhaus Sahin in Lahr

Mittwoch, 9. April: Griechischer Abend mit Vanggelis Karatsat Bouzouksis & Apostolis Matzinopoulus Zozef, 19 Uhr, Orangerie F in Lahr