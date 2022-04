So liefen die letzten Finalserien von Allianz MTV Stuttgart

7 Allianz MTV Stuttgart spielt gegen den Dresdner SC um den Titel. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Zum siebten Mal in Folge stehen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im Finale um die deutsche Meisterschaft. Vor dem Start der Play-offs blicken wir auf die vergangenen Serien zurück.















Link kopiert

Mindestens drei, maximal fünf Spiele in den kommenden Tagen – dann steht der neue deutsche Volleyballmeister fest. Und die Damen von Allianz MTV Stuttgart wollen unbedingt ihren zweiten Titel dieser Saison. Zumal da ja auch noch gewisse Gedanken an die Play-offs 2021 eine Rolle spielen dürften.

Im vergangenen Jahr hatte der MTV lange alle Trümpfe in der Hand – am Ende der Dresdner SC aber das bessere Ende für sich. Diesmal ist die Stuttgarter Mannschaft gegen den SC Potsdam klar in der Favoritenrolle, zumal sich das Team vor einigen Wochen auch sehr souverän den Pokalsieg gesichert hat.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Eine Quote für deutsche Spielerinnen? Das sagt der Bundestrainer

Doch der Blick zurück zeigt auch, dass so eine Finalserie kein Zuckerschlecken ist. Sechsmal in Folge spielte der MTV zuletzt um den Titel (2020 wurde die Saison auf Grund der Coronapandemie vorzeitig beendet, es gab keine Play-offs und auch keinen Meister), nur einmal wanderte die Trophäe für den Meister auch in die Stuttgarter Vitrine. Das war 2019 – und bei Allianz MTV Stuttgart ist die Lust auf eine Wiederholung groß.

Bevor die Finalserie am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) in der Stuttgarter Scharrena beginnt, blicken wir in unserer Bildergalerie zurück auf die vergangenen Finalserien. Viel Spaß beim Durchklicken!