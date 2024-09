Start ins Berufsleben: Mehr als 100 Auszubildende beginnen im Europa-Park-Resort

Insgesamt arbeiten fortan mehr als 250 Auszubildende und Studierende im Unternehmen der Inhaberfamilie Mack, welches mit 33 vielfältigen Ausbildungsberufen und 13 dualen Studiengängen zu den größten Ausbildungsbetrieben der Region zählt. So international wie seine Besucher, sind auch die Nachwuchskräfte des Europa-Park – sie kommen unter anderem aus Usbekistan, Südafrika, Namibia und Simbabwe, um in Rust oder Waldkirch ihre Ausbildung zu absolvieren. Das erklärt der Park in einer Pressemitteilung.

Frederik Mack, Direktor Human Resources im Europa-Park, begrüßte die neuen Mitarbeiter an ihrem Ausbildungsplatz: „Mit über 255 Auszubildenden und Studierenden beschäftigen wir zeitgleich so viele junge Talente wie nie zuvor. Besonders freue ich mich über den Erfolg unserer Recruiting-Aktivitäten in Zentralasien. Bei uns sind Menschen aus allen Nationen willkommen und diese Vielfalt zeigt, wie international und weltoffen das Europa-Park-Resort ist.“ Im Rahmen einer Onboarding-Woche hätten die Auszubildenden und Studierenden genügend Zeit, ihre Ausbilder und Kollegen kennenzulernen, Schulungen zu besuchen und sich vor Ort zu orientieren.

Grenzüberschreitender Ausbildungsplatz

In diesem Jahr bietet der Europa-Park zudem wieder einen grenzüberschreitenden Ausbildungsplatz in der Gärtnerei an. Hierbei wird die Berufsschule in Frankreich besucht und der praktische Teil in Deutschland absolviert. Das Europa-Park-Resort hat das Gütesiegel „Top-Ausbildungsbetrieb“. In diesem Jahr können sich 96 Prozent der Auszubildenden und Studierenden über ein Übernahmeangebot freuen, erklärt der Park.