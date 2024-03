Start in Sommersaison

1 Noch dreht „Voltron Nevera“ nur Testrunden. Doch schon bald dürfen die Europa-Park-Gäste selbst Platz nehmen. Foto: Arne Hahn

An diesem Samstag startet Deutschlands größter Freizeitpark in seine 50. Sommersaison. Auf die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ und den Themenbereich Österreich müssen Fans allerdings noch ein paar Wochen warten. Die genauen Eröffnungstermine stehen jetzt fest.









Mit über 100 Attraktionen und Shows verspricht der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) zahlreiche Highlights. Im Lauf der Saison 2024, die an diesem Samstag eingeläutet wird, entdecken die Besucher ab 26. April dann erstmals den Themenbereich Kroatien mit dem von vielen mit Spannung erwartete neue Multi Launch Coaster „Voltron Nevera“. Zudem kehren die beliebten Familien-Attraktionen „Alpenexpress Enzian“ und „Tiroler Wildwasserbahn“ ab 14. Mai in neuem Glanz zurück.