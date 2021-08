Start in Oberliga-Saison

7 Der FC 08 gewinnt in der MS Technologie-Arena mit 3:1 gegen den Göppinger SV. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen gewinnt das erste Heimspiel der Oberligasaison 2021/22 mit 3:1 gegen den 1. Göppinger SV.

Die Hausherren begannen besser als die Gäste und gingen relativ früh mit 1:0 in Führung, obgleich auch die Gäste Ihre Torchancen hatten.

Verdienter Ausgleich in der zweiten Hälfte

Ab der 30. Minute wurden die Gäste stärker und glichen in der zweiten Hälfte verdient aus. Auch danach blieb Göppingen die tonangebende Mannschaft, konnte jedoch die Möglichkeiten nicht nutzen.

Der Liveticker zum Nachlesen

Den Villingern dagegen merkte man die Müdigkeit an. Doch mit dem 2:1 und 3:1 waren sie zum richtigem Zeitpunkt wieder da.

Nun geht es am Mittwoch im SBFV-Pokal in Überlingen weiter, bevor am nächsten Samstag der FV Lörrach-Brombach wartet.