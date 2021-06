1 Trainer Armin Redzepagic muss seine Mannschaft in einigen Teilen umbauen. Foto: Kraushaar

Das Warten für die Fußballer des VfL Nagold hat ein Ende. Nach der abgebrochenen Saison und der Coronazwangspause bereitet sich das Landesligateam von Trainer Armin Redzepagic auf die Saison 2021/2022 vor, in der sich beim VfL im Vergleich zur Vorsaison einiges verändert hat.

"Ich freue mich, dass es endlich wieder los geht", war Armin Redzepagic die Vorfreude beim Trainingsauftakt deutlich anzumerken.

Nach gut achtmonatiger Pause freut er sich darauf, das Teamin den kommenden Wochen sowohl körperlich als taktisch bis zum Saisonauftakt auf das bestmögliche Niveau zu bringen. "Wir müssen die Vorbereitung schon anders aufbauen als in den vergangenen Jahren. Mein Ziel ist es, die Jungs im athletischen Bereich so hinzubekommen, dass das Verletzungsrisiko gegen null geht".

Im taktischen Bereich kommt auf die Nagolder, die nach dem Wechsel von Pascal Reinhardt zum FC Holzhausen noch nach einem neuen Co-Trainer suchen, die knifflige Aufgabe zu, das bisherige Spielsystem an das vorhandene Spielermaterial anzupassen und an einzelnen Stellschrauben zu drehen.

Fünf Neue kämpfen um Platz im Landesliga-Team

Besonders gilt es, die fünf Neuzugänge zu integrieren. Fabian Mücke, Marcel Cicak, Carlos Konz, Kai Sieb und Maximiliano Oliveira haben sich dem VfL angeschlossen und stehen den Abgängen einiger wichtiger Leistungsträger entgegen. Besonders die Abgänge von Nils Schuon, Valentin Asch und Steffen Honigmann sowie das Karriereende von Marco Quiskamp müssen aufgefangen werden.

Zur Vorbereitung fährt die Mannschaft am zweiten Juli-Wochenende in ein dreitägiges Trainingslager nach Bayern. Gemeinsam mit der Bezirksliga-Mannschaft wird man dort an Kondition, Taktik und Technik arbeiten. Doch im Vordergrund steht die Teambildung.

Sieben Jugendspieler rücken auf

"Wir werden viele Trainingseinheiten gemeinsam mit der U23 absolvieren und auch außerhalb des Platzes mit Sicherheit viel Spaß haben", sagt Armin Redzepagic und betont zugleich: "Dieses Trainingslager zeigt noch mal, wie wichtig uns die Vernetzung zur U23 ist".

In den pandemiebedingt wenigen Trainingseinheiten konnte sich das Trainerteam auch von den Spielern einen Eindruck verschaffen, die aus der eigenen Jugend zu den Aktiven stoßen und sich sportlichen beweisen wollen. Dies sind fürs Tor Matthias Marques und Fabio Raizner sowie die Feldspieler Johannes und Frederic Fleischle, Johnny Rothfuß, Julian Stauch und Luigi D’Angelo.

"Auf die jungen Spieler freue ich mich ganz besonders. Wie in den letzten Jahren ist es unser Ziel, sie so gut wie möglich auf den Aktivenbereich vorzubereiten. Alle haben schon in der A-Jugend ihr Können unter Beweis gestellt und werden für die Landes- oder Bezirksliga-Mannschaft eine Bereicherung sein", sagt Redzepagic.

Trotz des kleinen Umbruchs sieht man sich beim VfL Nagold recht gut aufgestellt und hofft in der kommenden Spielzeit auf mehr Normalität: "Ich wünsche mir, dass wir ohne Einschränkungen in Sachen Zuschauer spielen können. Zudem hoffe ich, dass es keine oder nur wenige Spielausfälle durch Corona geben wird, da der Spielplan mit 20 Teams in der Landesliga schon bei normalem Saisonverlauf sehr eng getaktet ist", so Armin Redzepagic.

Das Saisonziel wurde jedoch ein wenig nach unten korrigiert, wenngleich die Verbandsliga weiter im Blickfeld ist: "In diesem Jahr gibt es in unserem Kader schon ein paar Veränderungen – sowohl im Positiven, als auch im Negativen. Nachdem wir im letzten Jahr klar gesagt haben, dass wir als Erster hoch wollen, sieht es in diesem Jahr etwas anders aus. Ziel muss es ein, die Mannschaft zu einer Einheit zu formen und am Schluss in den Top drei zu landen. Wir wollen die jungen Spieler integrieren, damit der Verein lange davon zehren kann", sagt Armin Redzepagic.

Optimistischer Blick in die neue Saison

Der sportliche Leiter Raphael Schaschko blickt ebenfalls optimistisch in die neue Saison: "Wir haben nach zwei abgebrochenen Spielzeiten wieder den Anspruch, vorne in der Landesliga mitzuspielen. Klar haben wir einige Abgänge verdienter Spieler, dennoch denke ich, dass wir mit den Neuzugängen sowohl in der Breite und in der Tiefe gut aufgestellt sind". Sein Kollege Marco Quiskamp ergänzt: "Wir freuen uns auf eine spannende Saison und die Rückkehr der zuletzt länger verletzten Spieler".

Das erste Pflichtspiel für den VfL steht am letzten Juli-Wochenende in der 1. Runde des Verbandspokals an. Uhrzeit und Gegner stehen derzeit noch nicht fest. Bis dahin testen die Nagolder in einigen Freundschaftsspielen immer wieder ihre Form.