1 In der Qualirunde hatte sich Huzenbach am Mittwoch gegen die SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen II durchgesetzt, Nun geht es gegen die SG Dornstetten. Foto: Wagner

Start in die erste Bezirkspokalrunde: 31 Partien werden im Bezirk Nördlicher Schwarzwald ausgetragen. Dabei warten etliche spannende Spiele an diesem sommerlichen Wochenende.

Bis auf die zwei Spiele werden alle Begegnungen am Sonntag ausgetragen. Reguläre Spielzeit ist um 15 Uhr – sollte diese abweichen, wurde es im Text gekennzeichnet.

Bezirksliga – Bezirksliga

SG Felldorf-Bierlingen – SF Salzstetten. Das einzige bezirksligainterne Duell steigt auf dem Felldorfer Sportplatz. Für beide Teams der erste Fingerzeig vor dem Rundenauftakt in zwei Wochen, wie gut ihre Mannschaften in Schuss sind. Kurios ist dabei, dass sich beide Mannschaften an gleicher Stelle bereits im Vorjahr im Bezirkspokal gegenüberstanden. Dabei konnte sich die Smajovic-Truppe knapp durchsetzen. In diesem Jahr möchten es die Gastgeber besser machen und in die nächste Pokalrunde einziehen.

Kreisliga A – Bezirksliga

SV Wachendorf – ASV Bildechingen (Sonntag, 16.30 Uhr). Hier verzichtet der ASV Bildechingen auf sein Heimrecht und damit wird die Partie in Wachendorf ausgetragen. Unter dieser Konstellation sollte die Mannschaft um Wachendorfs Spielertrainer Marco Sumser die Partie für sich entscheiden.SG Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen – SV Oberiflingen. Auch in Oberiflingen beginnt nach dem Ausscheiden ihres langjährigen Trainers Sebastian Schmid mit seinen Nachfolgern Andreas Milz und Patrick Haug eine neue Zeitrechnung. Die SG Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen war zuletzt beim Gäu-Pokal in Ergenzingen im Einsatz mit mäßigem Erfolg.TuS Ergenzingen II – TSF Dornhan. Die Ergenzinger Zweite möchte dem Bezirksligisten aus Dornhan ein Bein stellen. Bei den Turn und Sportfreunden hat das Spielertrainer Gespann Daniel Ruoff und Sandro Bossert die Trainingsarbeit übernommen und möchte in erster Linie in der Bezirksliga wieder in ruhigeres Fahrwasser.

SV Huzenbach – SG Dornstetten. Die Huzenbach haben ihr erstes Pflichtspiel in diesem Jahr in der Qualifikationsrunde für den Bezirkspokal souverän gemeistert. Jetzt freut sich die Mannschaft um ihren Trainer Michael Schwenk auf das attraktive Pokal-Los gegen den Bezirksligisten aus Dornstetten. Der SV Dornstetten wird seit dieser Saison von Thomas Heinz und Alexander Burdenko trainiert.

SV Marschalkenzimmern – SG Herzogsweiler-Durrweiler. Die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt. Der SV Marschalkenzimmern möchte – wenn möglich – dem Bezirksligisten aus Herzogsweiler-Durrweiler ein Schnippchen schlagen. Die Gästeelf um ihren Spielertrainer Ümit Dagistan hat in der Qualifikationsrunde am Mittwoch dank dreier Treffer von Sandro Finkbeiner die erste Hürde im Duell gegen die SGM Rexingen/Dettingen übersprungen.FC Holzhausen II – VfR Sulz. Im Nachbarschaftsduell fordert die Holzhausener Zweite den Lokalrivalen aus Sulz heraus. Für Sulz Spielertrainer Ricardo Spattaro ist das Spiel im Panoramastadion fast wie ein Heimspiel. War er doch jahrelang Kapitän der ersten Holzhausener Mannschaft. Die Sulzer dürften die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen, da sie wissen, dass der eine oder andere Spieler aus dem Verbandsliga-Kader der Holzhausener gegen sie auflaufen könnte.

Kreisliga A – Bezirksliga

SGM VfR Sulz II/VfB Sigmarswangen – SV Mitteltal-Obertal.SG SV Wittendorf II/ VfB Lombach II – SV Baiersbronn.

Kreisliga B – Bezirksliga

SV Baiesbronn II – SG Altheim-Grünmettstetten (Freitag, 18.30 Uhr).SG Felldorf/Bierlingen II – SG Vöhringen (abgesagt). Vöhringen ist direkt in die zweite Pokalrunde eingezogen.SG Busenweiler-Römlinsdorf – SG Ahldorf-Mühlen.VfL Hochdorf – SV Gündringen.SG Vöhringen II – TuS Ergenzingen.SV Wittlensweiler – SV Vollmaringen.TSF Dornhan II – SpVgg Freudenstadt.

Kreisliga A – Kreisliga A

TSG Wittershausen – VfR Klosterreichenbach.SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen – Spvgg Grömbach. SG Hopfau/Leinstetten – SGM Göttelfingen/Baisingen.

SV Eutingen – SG Empfingen II. In dieser Partie treffen zwei Ligakonkurrenten aus der A2 aufeinander.

Kreisliga B – Kreisliga A

TuS Betra – SV Alpirsbach-Rötenbach.SG Seewald – SC Kaltbrunn.FC Horb – Spfr Aach.SG Altheim-Grünmettstetten II – ASV Nordstetten.SGM VfB Kickers Waldachtal – SpVgg Freudenstadt II.

SV Wachendorf II – Phönix Pfalzgrafenweiler (Sonntag, 14 Uhr).SV Dietersweiler – SG Herzogsweiler/Durrweiler II (Sonntag, 16 Uhr, Heimrecht wurde getauscht).SV Fischingen – SV Betzweiler-Wälde.Spvgg Loßburg – SGM Talheim.SG Dornstetten II – SG Hallwangen.SF Salzstetten II – SV Glatten (Samstag, 16 Uhr).SG VfB Lombach/ SV Wittendorf – SSV Dettensee.