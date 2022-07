1 Der SV Wittendorf und das Trainerteam (von links) Nils Filor (Torwarttrainer), Stefan Jäkle (Trainer), Marco Sumser (Spielertrainer) freuen sich über die Neuzugänge Samuel Wairimu, Konstantin Krej und Marcel Haug (nicht auf dem Bild). Foto: Haag

Landesliga-Absteiger SV Wittendorf ist am vergangenen Freitag in seine Vorbereitung eingestiegen. Mit insgesamt vier Neuzugängen geht es in die neue Saison.















Neben ihrem neuen Spielertrainer Marco Sumer, der zuvor beim SV Wachendorf war, haben sich auch Konstantin Krej (SG Hallwangen) und Marcel Haug (SV Oberiflingen) dem Verein an der langen Furche angeschlossen. Samuel Wairimu (FC Dietlingen) ist der vierte Neuzugang.

Sportliche Herausforderung

Konstantin Krej hat in seiner Jugend unter anderem für die TSG Balingen Erfahrungen in der Oberliga im B-Jugendalter sammeln können. Bei der TSG kam Krej dann nach zwei Jahren B- und A-Junioren auch schon in der Verbandsliga bei der U23 zum Einsatz. Zuletzt spielte Krej zwei Jahre für seinen Heimatverein SG Hallwangen. Neben der sportlichen Herausforderung beim Bezirksligisten hat ihn auch gereizt, dass er in Wittendorf mit seinem Schwager Dennis Schneider zusammen spielen kann.

Marcel Haug kommt vom Bezirksliga-Absteiger SV Oberifligen an die lange Furche und dabei hat sein neuer Trainer Stefan Jäkle wohl die guten Kontakte zu seinem Heimatverein nutzen können.

Start in die Testspiele

Die Reihe der Testspiele beginnt bereits am kommenden Samstag mit der Partie daheim gegen den SV Haslach ab 17.30 Uhr. Tags darauf geht es zum FV Bisingen (16 Uhr). Am 22. Juli spielt Wittendorf zu Hause gegen die TSG Tübingen II ab 19 Uhr. Am 27. Juli auswärts beim TSV Haiterbach (19 Uhr), 30. Juli in Oberharmersbach (16) Uhr, 5. August zu Hause gegen den SV Villingendorf (19 Uhr), 10. August zu Hause gegen die Spvgg Bochingen (19 Uhr).