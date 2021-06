FC Holzhausen will sich in der Verbandsliga etablieren

1 Das Trainerteam des FC Holzhausen: (v.l.) Emanuele Ingram, Co-Trainer Oliver Grathwol und Pascal Reinhardt. Foto: Hug

Bei Verbandsligist FC Holzhausen ist das Kribbeln förmlich schon zu spüren. Nach der langen Coronapause freuen sich Trainer und Spieler, dass es endlich wieder losgeht.

Zuerst trainierten die Holzhausener pandemiegerecht in Zweiergruppen, zuletzt waren auch wieder einige Einheiten Mannschaftstraining möglich. Offizieller Trainingsauftakt ist aber erst Montag, 28. Juni. Da startet das neue Trainerteam mit Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao sowie dem spielenden Co-Trainer Oliver Grathwol offiziell in die Vorbereitung. Viertes Mitglied im Trainerteam ist Torwartcoach Igor Idjakovic.

Zuletzt hatte man den Kader auf dem Kunstrasenplatz in Renfrizhausen zum Training gebeten. Nach einigen kräftezehrenden Einheiten standen verschiedene Spielformen mit schnellen Passfolgen und Abschlüssen auf dem Plan, wobei neben aller Präzision auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Auffallend ist, dass die Altersstruktur im Kader gut zu passen scheint. Neben einigen ganz jungen Akteuren gibt es auch eine Achse mit erfahrenen Fußballern wie Torspieler Kevin Fritz, Andrej Schlecht, Janik Michel, Oliver Grathwol, den aktuell leicht angeschlagenen Kapitän Marc Wissmann oder natürlich den Königstransfer Nils Schuon. Diese Spieler sollen Verantwortung übernehmen und die Jüngeren führen.

Fast alle Positionen doppelt besetzt

"Wir hatten letztes Jahr neben sehr guten Spielen und einer klasse Saison auch in ein paar Matches mit schwächeren Phasen. Viele Leute haben aber übersehen, dass wir auf Grund von Verletzungen immer wieder umbauen und improvisieren mussten", sagte Emanuele Ingrao, welcher neben seinem Trainerjob auch noch den Posten des sportlichen Leiters inne hat. "Wenn ich den Kader so durchgehe, haben wir fast jede Position doppelt besetzt, was in der Verbandsliga auch notwendig ist", sagt der vom VfL Nagold gekommene und mit Profierfahrung ausgestattete Coach Pascal Reinhardt.

Die beiden Coaches freut es besonders, dass man mit Enrico Huss quasi noch einen internen Neuzugang zur Verfügung hat, der sich bislang sehr stark präsentiert und seine lange Leidenszeit nach einer schweren Verletzung überwunden zu haben scheint.

Die Trainer wollen ihr Team variabel spielen lassen. "Wir wollen die Grundprinzipien des Fußballs trainieren und verinnerlichen, gut gegen den Ball arbeiten und den Zuschauern schönen Fußball zeigen und uns so in der Verbandsliga etablieren", sagt Reinhardt.

Bevor es Ende Juli mit dem Verbandspokal und am Samstag, 7. August, gegen die TSG Tübingen mit dem ersten Spieltag in der Verbandsliga losgeht, steht noch eine intensive Vorbereitung mit einigen Testspielen an: Samstag, 3. Juli, 15 Uhr, SG Empfingen – FCH; Dienstag, 6. Juli, 19 Uhr, SV Nehren – FCH; Samstag, 10. Juli, 13 Uhr, FCH – SSV Reutlingen (Oberliga); Dienstag, 13. Juli, 19 Uhr, SV Wachendorf – FCH; Samstag, 17. Juli, 14 Uhr, SV Gärtringen – FCH; Sonntag, 18. Juli, 14 Uhr, SF Salzstetten – FCH.