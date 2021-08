1 Denis Kimmich (links) und der SV Villingendorf werden im Derby gegen die SG Bösingen/Beffendorf gleich richtig gefordert. Foto: Müller

Lange darauf hin gefiebert und gearbeitet – jetzt geht es endlich los. Ab kommenden Sonntag rollt in der Bezirksliga wieder der Ball. Allerdings mit einem Rumpfprogramm zum Auftakt, da zwei Partien verlegt wurden. Möglichst nicht verlieren, lautet die Devise zum Auftakt.

Alle Mannschaften wollen einen Fehlstart vermeiden, um nicht schon zum Saisoneinstand unter Zugzwang zugeraten. Gleich mit zwei Derbys wartet der 1. Spieltag auf. Für den SV Villingendorf bedeutet das Gastspiel der SG Bösingen/Beffendorf eine echte Standortbestimmung. Auch zwischen der SG Böhringen/Dietingen mit der SpVgg Bochingen steigt ein Nachbarschaftsduell.

Sonntag, 15 Uhr SV Villingendorf – SG Bösingen/Beffendorf

Wenn diese beiden Kontrahenten aufeinandertreffen ist immer Feuer im Spiel. Es geht ums Prestige und die Rivalität zwischen den Nachbarn ist groß. In den jüngsten Duellen hatte der meist auch favorisierte SV Villingendorf ordentlich Mühe, um sich gegen die Spielgemeinschaft behaupten zu können.

Die Akteure der SG Bösingen/Beffendorf gleichen die individuelle Qualität des SVV meist mit entsprechender Motivation aus. Somit weiß man bei den Gastgebern, was sie erwartet. Die Spiele im Bezirkspokal machten zudem deutlich, dass der SV Villingendorf noch die Effektivität bei der Chancenverwertung optimieren muss. Gelingt dies, sollte ein knapper Heimerfolg möglich sein.

SG Schramberg/Sulgen – SV Zimmern II

Talentschuppen gegen Routiniers kann man dies Partie umschreiben, wenn das U23-Team des SV Zimmern in Sulgen aufkreuzt. Bei der SG Schramberg/Sulgen ist man zudem gespannt, wie sich die Mannschaft präsentiert, ob die Handschrift des neuen Spielertrainers Coskun Öztürk schon zu erkennen ist. Die Spielgemeinschaft wird sich mächtig ins Zeugs legen müssen, um die spielerischen Qualitäten der SVZ II wettzumachen. Ausschlaggebend für den Spielausgang dürfte letztlich sein, welche Mannschaft in der Abwehr überzeugt.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Renquishausen

Zwei Mannschaften, die mit unterschiedlicher Zielsetzung in die neue Saison gehen. Und doch haben sie gemeinsam, dass sie dafür einen Sieg wollen. Mit einem "Dreier" auf eigenem Platz kann die SG Deißlingen/Lauffen gleich eine Duftmarke gegenüber den Mitkonkurrenten um die Spitzenplätze setzen. Beim SV Renquishausen weiß man, dass der Kampf um den Klassenerhalt mit dem ersten Spieltag beginnt. Auch wenn man in der Außenseiterrolle ist, soll alles drangesetzt werden, um zumindest einen Teilerfolg zu erreichen. Bei den torgefährlichen Akteuren der Gastgeber muss die Abwehr der Gäste jedoch einen Glanztag erwischen.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg Bochingen

Offen scheint diese Begegnung, wird es vor allem auf die Tagesform der Akteure ankommen, welche Mannschaft ihre Vorgaben umsetzen kann. Da sowohl die SG Böhringen/Dietingen wie auch die SpVgg Bochingen die Konzentration auf den Klassenerhalt richten, will man unbedingt vermeiden, mit einer Niederlage zu starten. Zumindest von der Ausgangslage könnte in Dietingen ein Remis dafür sorgen, dass man auf beiden Seiten nicht unzufrieden ist.

SV Gosheim – FSV Schwenningen

Keinesfalls möchte man beim SV Gosheim nochmal so eine Durststrecke wie in der Saison 2020/21 durchleben. Ein mageres Pünktchen nach zehn Spielen war die dürftige Ausbeute. Der drohende Abstieg wurde letztlich durch den Abbruch der Saison verhindert. Um erst gar nicht wieder in solche eine prekäre Lage zu geraten will man erfolgreich aus den Startlöchern kommen. Mit Dominik Hermle coacht nun ein erfahrener Spieler die Mannschaft.

Hermle hofft, mit Unterstützung der Routiniers des SV Gosheim, wie Sebastian Nann und Dominik Klemm, mit seiner Mannschaft wieder einen erfolgreicheren Weg einschlagen zu können. Dabei könnte die FSV Schwenningen den Gastgebern allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Dem Team aus dem Schwenninger Moos trauen einige zu, sich im vorderen Tabellendrittel zu etablieren. Allerdings muss sich auch hier erst zeigen, wie es FSV-Coach Almir Smakovic gelingt, seine verjüngte Mannschaft auf Kurs zu bringen.

Kickers Lauterbach – SV Winzeln

Beide Kontrahenten blieben in der Vorsaison hinter ihren Erwartungen, wissen somit, dass sie sich steigern müssen. Denn die Konkurrenz in der Bezirksliga ist nicht geringer geworden. Der Kampf um den Klassenerhalt wird erfahrungsgemäß mindestens die halbe Liga betreffen. Somit setzen die Kickers Lauterbach auf den Heimvorteil des kleinen Kunstrasenfeldes, um den SV Winzeln nicht auf Touren kommen zu lassen. Doch bei den Gästen sind auch kämpferische Tugenden vorhanden, so dass sie sich zumindest einen Teilerfolg versprechen.