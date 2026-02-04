Start erfolgt frühestens 2027: So soll die Kinzig zwischen Steinach und Biberach revitalisiert werden

Dem Steinacher Gemeinderat wurden Planungen vorgestellt, wie der Fluß zwischen ihrer Gemeinde und Biberach mittels verschiedener Maßnahmen revitalisiert werden soll.
Das Regierungspräsidium Freiburg plant, die Kinzig zwischen Steinach und Biberach ökologisch aufzuwerten. Theresa Goder und Lukas Hoffmann vom Landesbetrieb Gewässer stellten am Montagabend im Gemeinderat die Maßnahme vor. Die Kinzig soll in einem Bereich von 2,35 Kilometern zwischen Steinach und Biberach revitalisiert werden. Die „Wiederherstellung des guten, ökologischen Zustands“ sei durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie gesetzlich vorgeschrieben, schilderte Goder, bevor sie auf den geschichtlichen Hintergrund einging.