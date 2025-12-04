Start des Vorverkaufs: Stadtmusik bereitet sich auf Weihnachtskonzert vor
1
  Foto: Stadtmusik Schramberg

Die Stadtmusik Schramberg hat sich intensiv aufs Weihnachtskonzert am Donnerstag, 25. Dezember, um 19.30 Uhr vorbereitet. Nun startet der Kartenvorverkauf.

Die Stadtmusik Schramberg hat sich am vergangenen Wochenende nach Dürrwangen bei Balingen zurückgezogen. An drei intensiven Tagen wurde dem Konzertprogramm für das diesjährige Weihnachtskonzert der Feinschliff verpasst. Die Tickets sind ab Freitag, 5. Dezember, um 8 Uhr online über www.stadtmusik-schramberg.de und in der BTI im Rathaus erhältlich.

 

Der musikalische Höhepunkt der Stadtmusik steht unter dem Titel „Friendly Takeover“. Unter der neuen musikalischen Leitung von Daniel Weißer beim Hauptorchester sowie Sviatoslav Milash beim Jugendblasorchester Youthnited (JBO) erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm der sinfonischen Blasmusik.

Welche Stücke erklingen

Laut der Mitteilung kann sich beim JBO auf bekannte Melodien wie „Music from Aladdin“ und „Moment for Morricone“ gefreut werden. Die Stadtmusik wartet unter anderem mit Werken wie „Pinocchio“, „Rising into a New Era“ und „What the Funk?!“ auf.

Traditionell eröffnet wird der Abend im Bärensaal mit der Schramberger Version von „Ihr Kinderlein kommet“.

 