Start des Vorverkaufs: Stadtmusik bereitet sich auf Weihnachtskonzert vor

1 Foto: Stadtmusik Schramberg Die Stadtmusik Schramberg hat sich intensiv aufs Weihnachtskonzert am Donnerstag, 25. Dezember, um 19.30 Uhr vorbereitet. Nun startet der Kartenvorverkauf.







Link kopiert



Die Stadtmusik Schramberg hat sich am vergangenen Wochenende nach Dürrwangen bei Balingen zurückgezogen. An drei intensiven Tagen wurde dem Konzertprogramm für das diesjährige Weihnachtskonzert der Feinschliff verpasst. Die Tickets sind ab Freitag, 5. Dezember, um 8 Uhr online über www.stadtmusik-schramberg.de und in der BTI im Rathaus erhältlich.