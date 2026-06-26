Start der Medenrunde: TC Oberweier will in der Regionalliga zurück zu den Wurzeln

Die Regionalligamannschaft des TCO startet mit weniger ausländischen Kräften am Sonntag in die Saison. Es wird auf eine konstante Quote von eigenen Akteuren geachtet.
OBERWEIER. Regionalliga: TC BW Oberweier - TZ DJK Sulzbachtal (Sonntag, 11 Uhr). Die vergangene Regionalligasaison schlossen die Oberweierer Herren als Vizemeister ab und am Ende war sogar noch mehr drin. Sportlich stimmte es also weitgehend, allerdings waren die Verantwortlichen an der Palmengasse mit Verhaltensweisen einiger Spieler auf und abseits des Feldes nicht immer durchgehend glücklich. So deutete sich unmittelbar nach Saisonabschluss bereits an, dass es im Hinblick auf die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Sulzbachtal beginnenden Saison 2026 personelle Veränderungen im Kader geben würde.