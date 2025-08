Am Wochenende startet die Landesliga-Saison. Bei der Meisterfrage sind sich viele Vereine einig und sehen eines von vier bis fünf Teams am Ende ganz oben.

Wer wird Meister? Wer bleibt drin? Und wer muss absteigen? Es sind diese Fragen, um die es eigentlich eine ganze Saison lang geht. Auch in der Landesliga Staffel 3, die am Wochenende mit dem ersten Spieltag aus der Sommerpause erwacht.

Fast ein Jahr lang, bis zum 6. Juni 2026, geht’s dann um Tore, Punkte und die Beantwortung der drei wichtigen Fragen. Mittendrin im Geschehen: der SV Zimmern, der SV Seedorf und der VfB Bösingen.

Ihren Pflichtspielauftakt im WFV-Pokal haben die drei Teams – und auch die weiteren 14 Landesligisten der Staffel 3 – hinter sich. Aus dem regionalen Trio ist nur noch Bösingen übrig und steht in Runde drei, für Zimmern und Seedorf war in der zweiten Runde Schluss. Ebenfalls aus der Landesliga noch im Pokal vertreten: Der VfL Pfullingen (gewann gegen Seedorf) und der VfL Nagold.

Das sind die Favoriten in der neuen Saison

Alle drei Teams – Bösingen, Pfullingen und Nagold – werden auch in der Landesliga-Saison zu den Favoriten gezählt, nicht nur wegen des Erreichens der dritten Runde.

Absteiger aus der Verbandsliga sind gefährlich

Der VfL Pfullingen und die zweite Mannschaft der TSG Balingen gehören als Verbandsliga-Absteiger naturgemäß zu den heißesten Anwärtern auf einen vorderen Platz, Nagold als Vorjahreszweiter ebenfalls. Auch die SG Empfingen, die sich lange ein Duell mit Nagold um den Relegationsplatz lieferte und erst im Saisonfinale passen musste, dürfte ein Wörtchen vorne mitreden wollen.

Wie gut ist der VfB Bösingen?

Und dann wäre da noch der VfB Bösingen, der sich mit dem Ligakonkurrent FC 07 Albstadt ein wildes Duell in der zweiten Pokalrunde lieferte (4:3-Sieg, bei dem zunächst ein 3:0 verspielt wurde). Der ein oder andere Konkurrent dürfte den VfB auf dem Zettel haben, wenn es um die vorderen Plätze geht.

Die Bösinger selbst sehen sich jedoch nicht als Favorit, sondern sehen Nagold, Empfingen und Pfullingen ganz vorne mit dabei.

SV Seedorf will die Klasse halten

Ähnlich sieht es auch Seedorfs Coach Emanuele Ingrao, der mit seinem Team den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben hat und mit einer sehr harten Runde rechnet. Mit dieser Einschätzung dürfte er nicht alleine sein, denn die Konkurrenz ist hart – und auch die Aufsteiger sind gekommen, um zu bleiben.

Das sind die Aufsteiger aus der Bezirksliga

Der VfL Mühlheim, die Spvgg. Freudenstadt, der SSC Tübingen und der TuS Ergenzingen wollen allesamt in der Landesliga Fuß fassen. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass es für die vier Teams um jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt geht. Denn die Vergangenheit hat gezeigt: Für Aufsteiger ist es oft schwer, sich in der Klasse zu etablieren. Jüngste Beispiele aus der Region: Die TSF Dornhan und der SV Wittendorf konnten sich nicht langfristig in der Landesliga halten und gehen künftig in der Bezirksliga an den Start.

Dieses Schicksal wollen die Landesligisten jedoch in der neuen Saison unbedingt vermeiden. Und, so viel kann man sagen, die Mehrzahl von ihnen wird das auch schaffen. Welche Teams am Ende absteigen müssen, die Frage wird genau wie die der Meisterschaft erst im Juni 2026 beantwortet werden.