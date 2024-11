Start der Adventssaison: Gelungener Start beim Lahrer Weihnachtsmarkt

1 In stimmungsvoller Atmosphäre tummeln sich die Besucher am Freitagabend auf dem Museumsplatz. Foto: Bender

Beim Auftakt des zweiten Weihnachtsmarkts auf dem Museumsplatz herrscht am Freitagabend beste Stimmung. Sowohl die Verkäufer als auch die Besucher zeigen sich von dem Angebot überzeugt. Am Samstag geht’s weiter.









Link kopiert



Selbstgemachtes, Leckereien und Dekoartikel: An den insgesamt rund 30 Ständen beim Weihnachtsmarkt auf dem Museumsplatz konnten die Besucher auf der Eröffnung am Freitag einiges entdecken. Zahlreiche Gäste waren ab dem Nachmittag um 16 Uhr auf dem Markt unterwegs, der nach dem erfolgreichen Start 2023 zum zweiten Mal veranstaltet wird. Die Privatinitiative von Thomas Gehle und Martin Metzger hat mit Christian Etter und Peter Leonhardt Verstärkung bekommen. Neben Privatpersonen beteiligen sich auch Vereine, Kindergärten und Schulen an dem Kunst-, Kreativ- und Karitativmarkt.