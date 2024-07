1 Der Bad Herrenalber Fabian Roth hat die Qualifikation für Paris auf den letzten Drücker geschafft. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Fabian Roth aus Bad Herrenalb-Bernbach wird bei den Spielen in Paris für Deutschland an den Start gehen. Am Samstag geht’s los.









Der Deutsche Olympische Sportbund hat den Badmintonspieler, der seit 2012 für den TV Refrath in der Bundesliga an den Start geht, am 25. Juni offiziell nominiert.