1 Rund 3000 Patienten haben Joachim Kurth und seine Kollegen bisher gegen das Corona-Virus geimpft. Nun bietet er in seinem Hausarztzentrum Nagold diesen Samstag den ersten offenen Impftag an. Foto: Marsiglio

Nach wie vor sind viele Menschen von Wartelisten für die Corona-Schutzimpfung betroffen. Das Hausarztzentrum Joachim Kurth und Kollegen in Nagold bietet Abhilfe mit offenen Impftagen für alle.

Nagold - Erster Termin ist am Samstag, 3. Juli. Von 8 bis 12 Uhr können alle symptomfreien Personen ab 18 Jahren ohne Termin zur Corona-Schutzimpfung kommen. Zur Verfügung stehen laut Angaben des Hausarztzentrums die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech sowie Johnson & Johnson. Mitzubringen sind der Impfausweis, die Versichertenkarte und etwas Zeit. Weitere offene Impftage sind immer montags von 15 bis 18 Uhr und dienstags von 8 bis 12 Uhr.

"Das Hausarztzentrum Nagold kämpft als Corona-Schwerpunktpraxis seit Beginn der Pandemie gegen das Virus", heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits 3000 Patienten seien in den beiden Praxen in Nagold und Rohrdorf gegen das Corona-Virus geimpft worden. "Die offenen Impftage sind unser nächster Schritt im Kampf gegen die Pandemie im Raum Nagold", erklärt Praxisinhaber Joachim Kurth. Derzeit beobachte er mit Sorge die rasante Verbreitung der Delta-Variante und rate allen zugelassenen Personengruppen zur Impfung.

Die offenen Impftage finden im Hausarztzentrum Nagold, Schillerstraße 19 statt.