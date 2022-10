Start am 25. November

Die Burg Hohenzollern erwartet Besucher in der Vorweihnachtszeit mit dem Königlichen Winterzauber. Wie kommt man an die Tickets? Was ist geboten?















Link kopiert

Burg Hohenzollern - Winterzauber statt Weihnachtsmarkt, ohne Markt und ohne Gedränge, dafür mit viel Licht und Atmosphäre. Der Königliche Winterzauber der Burg Hohenzollern verwöhnt seine Gäste vom 25. November 2022 bis 8. Januar 2023 täglich mit großflächigen Illuminationen im Außenbereich und mit aufwendigen Weihnachtsdekorationen in den königlichen Gemächern.

Adventlicher Sternenglanz

Die Besucher können nach Belieben über das Burggelände und durch die Innenräume flanieren und sich in die weihnachtliche Welt der Hoheiten und Majestäten entführen lassen. Kuriose Burg-Anekdoten und interessante Geschichten werden untermalt von besinnlichen Klängen und verzaubert durch adventlichen Sternenglanz.

Hütten für Kleingruppen zu vermieten

Im Burghof wird der Hofgaukler Klausi Klücklich zum Duft von Glühwein und Waffeln schillernde Seifenblassen steigen lassen. Hin und wieder schaut auch der Nikolaus vorbei. Das Burg-Restaurant lädt zu winterlichen Gaumenfreuden ein und nimmt für das Fridericus-Zimmer und die Berliner Stube gerne Reservierungen entgegen.

Außerdem können vor Ort im Burggarten winterlich dekorierte Hütten gemietet werden, in denen Kleingruppen von bis zu sechs Personen mit deftigen Leckereien bewirtet werden.

Karten gibt es online

Zudem lädt das Café Kira im dritten Stock auf Spendenbasis zu Kaffee und Kuchen ein. Die Spendengelder gehen an den Freundeskreis der Burg Hohenzollern e.V. sowie an die Kira-Stiftung. Eintrittskarten für den Winterzauber gibt es im Online-Ticket-Portal in einer begrenzten Anzahl pro Tag. Die Tickets beinhalten auch die Gebühren für den Parkplatz und für den Shuttlebus, der zwischen Parkplatz und Burgeingangstor pendelt.