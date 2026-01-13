Start am 23. Januar: Vesperkirche in Freudenstadt heißt alle willkommen

Von Freitag, 23. Januar, bis Freitag, 30. Januar, findet wieder die ökumenische Vesperkirche im Gemeindehaus Ringhof statt. Die Verantwortlichen erwarten bis zu 300 Besucher pro Tag.
Die ökumenische Vesperkirche ist seit Jahren eine feste Größe im kirchlichen Veranstaltungskalender und seit dem Start stetig gewachsen. War es vor wenigen Jahren noch eine kleine Sensation, wenn die Besucherzahlen an einzelnen Tagen über 200 gestiegen sind, so ist das heute Normalität. Auch die 300er-Marke wurde zuletzt mehrfach geknackt.