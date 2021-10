2 Die Balinger Eisbahn: Dort beginnt an diesem Donnerstag die neue Saison. Foto: Engelhardt

Nach einer nur sehr kurzen Saison im vergangenen Jahr öffnet die Eisbahn am kommenden Donnerstag, 21. Oktober, wieder ihre Pforten. Für den Betrieb gilt – natürlich – ein Hygienekonzept.















Balingen - Nur wenige Tage konnte der Betrieb im vergangenen Herbst stattfinden: Mitte Oktober hatte die Eisbahn damals eröffnet – nur wenige Tage später kam der Lockdown und die Saison musste frühzeitig beendet werden. Das sei sowohl für die Besucher als auch die Veranstalter sehr ärgerlich gewesen, sagt Willi Paul, Betreiber der Balinger Eisbahn.

Auf die kommenden Monate blicke er trotz allem zuversichtlich: "Wir freuen uns und hoffen, dass es dieses Mal wieder normal läuft." Die Vorbereitungen zum Start laufen bereits: "Wir brauchen einige Tage Vorlauf, um das Eis vorzubereiten", erklärt Paul. Das Eis müsse in ganz dünnen Schichten aufgebaut werden, damit keine Blasen auf der Bahn entstehen. Ab 14 Uhr können dann am Donnerstag die ersten Besucher wieder auf das Eis treten.

3-G-Regel und Maskenplicht

Doch trotzdem gibt es einige Hygienevorschriften, die von den Besuchern zu beachten sind: Der Einlass in die Eishalle ist nur unter den 3-G-Regeln möglich, erklärt Paul. Die Besucher müssen also am Eingang einen Nachweis vorzeigen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Diese Kontrolle sei natürlich ein großer Aufwand, weiß Paul und es sei auch mit Mehrarbeit des Personals verbunden. Außerdem müssen sich die Besucher beim Betreten der Halle registrieren – entweder per Luca-App oder sie tragen sich händisch in einer Liste ein. Das Tragen eines Nasenschutzes bleibt, wie im vergangenen Jahr, in allen Bereichen der Eishalle Pflicht – außer auf der Eisfläche selbst.

Trotz Corona sei es weiterhin möglich, vor Ort Schlittschuhe auszuleihen. Diese werden nach jeden Gebrauch vom Personal desinfiziert. Selbst wenn die Saison 2020 nur kurz gewesen sei, die Erfahrungswerte hätten gezeigt, dass sich die Besucher an diese Hygienemaßnahmen halten und diese gut umzusetzen seien, erklärt Paul.

Mit dem Saisonstart der Eisbahn steht außerdem direkt das nächste Ereignis vor der Tür: Am Samstag, 23. Oktober, wird bereits das erste Eishockeyspiel der Balinger Eisbären in der Halle stattfinden.