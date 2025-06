Start am 21. Juni: Olympischer Ballon in Paris steigt wieder auf

1 Vom 21. Juni an steigt der Olympia-Ballon in Paris wieder in den Abendhimmel. Foto: Yoan Valat/Pool EPA/AP/dpa Es war ein Wunsch vieler Pariserinnen und Pariser: Der goldene Heißluftballon, der während der Sommerspiele mit dem olympischen Feuer aufstieg, kommt wieder. Sein Ort hat einen besonderen Hintergrund.







Paris - Der golden leuchtende Heißluftballon, der während der Sommerspiele in Paris im vergangenen Jahr mit dem olympischen Feuer in der Nähe vom Louvre aufstieg, kehrt zurück. Auf Initiative von Präsident Emmanuel Macron werde der Ballon bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles wieder in der französischen Hauptstadt zu sehen sein, teilte der Élysée-Palast mit. Der Ballon wurde bereits wieder im Tuilerien-Park im Zentrum der Stadt installiert und soll dort vom 21. Juni bis zum 14. September in den Abendhimmel aufsteigen.