Stars treten in Empfingen auf: Beatparade veröffentlicht erste DJs

1 Ausnahmezustand in der Empfinger Ortsmitte: Tausende feierten hier im vergangenen Jahr bei der Beatparade. Foto: Daniel Begemann

In etwas mehr als zwei Monaten ist es so weit: Tausende Fans elektronischer Tanzmusik werden nach Empfingen zur 24. Beatparade pilgern. Die Fans können sich auf eine hochkarätige Party freuen.









Link kopiert



Zum 24. Mal veranstaltet der Empfinger Jugend- und Kulturverein (JKV) am Samstag, 26. Juli, die Beatparade – bekannt als die größte Techno-Parade Süddeutschlands mit anschließendem Festival am Abend. Entsprechend des großen Namens können die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder Stars der Musikszene präsentieren. Ein Teil des Lineups ist jetzt bekannt.