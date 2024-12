Regen-Hotspot im Schwarzwald Kein Ort in Deutschland ist nasser

Mitten in Schwarzwald liegt der Ort, an dem es in diesem Jahr am meisten Niederschlag gab. Nirgendwo sonst in Deutschland hat es mehr geregnet. Unsere Redaktion verrät, welches Wetterphänomen hinter den erstaunlichen Daten steckt.