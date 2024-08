Starregisseur: Almodóvar erhält Ehrenpreis des San-Sebastián-Filmfestivals

1 Almodóvar erhält wieder eine Auszeichnung. (Foto Archiv) Foto: Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Es ist schon 35 Jahre her, dass Pedro Almodóvar mit seinem Film «Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs» weltweit den Durchbruch schaffte. Seitdem sammelt der Spanier unermüdlich Auszeichnungen.









Link kopiert



San Sebastián - Der spanische Starregisseur Pedro Almodóvar wird beim diesjährigen Filmfestival von San Sebastián mit dem Ehrenpreis "Donostia" ausgezeichnet. Der 74-Jährige werde die Auszeichnung in der nordspanischen Stadt am 26. September vor der Ausstrahlung seines ersten englischsprachigen Films "The Room Next Door" erhalten, teilten die Organisatoren des Festivals mit. Die Britin Tilda Swinton, die im Film neben Julianne Moore und John Turturro eine der Hauptrollen spielt, werde den Preis überreichen.