Hilfe für Oberndorfer Gymnasiasten "Lernbrücken" sollen Defizite ausgleichen helfen

In den letzten beiden Wochen der Sommerferien bietet das Gymnasium am Rosenberg "Lernbrücken" für diejenigen Schüler an, die wegen der langen Schulschließungen Nachholbedarf haben. Dazu ist weitere Unterstützung nötig.